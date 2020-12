Obwodnica Kołbaskowa. Jest umowa na projekt budowlany

Jest umowa na projekt budowlany obwodnicy Kołbaskowa. Powstanie w ciągu drogi krajowej nr 13.

Będzie miała 6 km, a zaprojektuje ją szczecińska firma DiM. Dzięki obwodnicy ruch pojazdów, zwłaszcza ciężarowych zostanie wyprowadzony poza miasto. Budowa będzie kosztowała ponad 1,5 mln złotych. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego. Przetarg na budowę ogłoszony zostanie w 2023 roku.



Obwodnica Kołbaskowa stanie się początkiem przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.



Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział, że obwodnica jest początkiem serii inwestycji, które mają poprawić komunikację w regionie.



- To jest pierwszy element tej drogi, ale w ramach kolejnych projektów będziemy realizować i przesuwać ją aż do połączenia z trójką, a więc kolejny element to budowa całego obejścia zachodniego oraz tunel Police - Święta, który będzie najdłuższym tunelem w ramach realizowanych inwestycji - zapowiada Gróbarczyk.



Inwestycja powstanie w ramach rządowego programu budowy stu obwodnic w całej Polsce. Wszystkie drogi ujęte w programie mają powstać do 2030 roku.