Niemcy: mały ruch graniczny pozostanie zamrożony

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trudna sytuacja epidemiczna w landach graniczących z Polską uniemożliwia wznowienie tak zwanego małego ruchu granicznego.

Na granicę niemiecko-polską wróciły kontrole policyjne, które sprawdzają cel wizyty

i posiadanie odpowiednich dokumentów umożliwiających jej przekraczanie.



Ponadto policja sprawdza, czy przekraczający granicę nie przewożą do Niemiec nielegalnie kupionych petard i sztucznych ogni. Użycie w okresie świątecznym fajerwerków będzie w Niemczech zakazane.



W czwartek Instytut Roberta Kocha w Berlinie poinformował o 27 tys. zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Zmarło w tym czasie 698 osób.



Jak informuje policja federalna - w ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin na niemiecko-polskiej granicy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim skontrolowano prawie tysiąc samochodów. W tym czasie ze względu na ostrą kontrolę i czas oczekiwania około sto kilkadziesiąt samochodów zrezygnowało z wjazdu do Polski i zawróciło do Niemiec. Natomiast ponad czterdziestu obywatelom, wjeżdżającym do Niemiec z Polski, policja

zaleciła udanie się na kwarantannę.



W tym czasie policja zawróciła w obydwu kierunkach ponad sto samochodów. Minimum do 15 stycznia mały ruch graniczny będzie zamknięty.