Ruszyły rekolekcje. Także na naszej antenie

fot. archiwum prywatne.

W Radiu Szczecin rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Transmitowaliśmy mszę św. z parafii w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika na Bukowym, ale organizowane przez nowo powstającą parafię pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki nad Rudzianką.

Nauki rekolekcyjne prowadzi ks. Mariusz Skakuj z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Gdy popatrzymy na nasze życie i doświadczenie, które mamy w różnych powołaniach to wielu z nas mogłoby podpisać się pod stwierdzeniem, że nasza dusza nie nadąża za ciałem - mówił w homilii.



- To nie chodzi o to, że zajmujemy się sprawami nieważnymi czy mało ważnymi, bo wiele z tych rzeczy jest bardzo istotnych. To są nasze sprawy zawodowe, to nasze dbanie o rozwój osobisty i wiele, wiele innych rzeczy, które obiektywnie są dobre. Jednak, jeśli nie wynikają z naszego życiowego powołania, to może się okazać, że trochę się rozmijamy z tym do czego nas pan Bóg wzywa najbardziej.



Rekolekcjonista dodał, że "czasami jest moment zahamowania, które może być bardzo bolesne, ale wtedy może się okazać, że nie wszystko, co nam się w życiu wydaje jest najważniejsze".



Prowadzący rekolekcje podkreślił, że po to, Bóg daje nam rekolekcje, żeby odkryć w sobie wartość bycia w oczach Boga kimś najważniejszym.



W piątek rekolekcje w Radiu Szczecin o godzinie 19:00.