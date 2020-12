"Jeśli choinka, to tylko świeża". Leśnicy gotowi na święta

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie przygotowali choinki.

Świeże i żywe świerki, jodły czy sosny pochodzą ze specjalnie do tego przygotowanych plantacji. Łącznie jest to 7 tysięcy drzewek.



Można je kupić w siedmiu miejscowościach w regionie:



- Nadleśnictwa Barlinek, ul. Tunelowa 56 a, w dniach od 19.12.2020 r. do 23.12.2020 r.,

- Nadleśnictwo Bierzwnik, ul. Dworcowa 17, w dniach od 17.12.2020 r. do 23.12.2020 r.,

- Nadleśnictwo Chojna, w dniach 16-23 grudnia 2020r.,

- Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, w dniach 16-23 grudnia 2020r.

- Nadleśnictwo Międzyzdroje, sprzedaż odbywa się w siedzibach leśnictw

- Nadleśnictwo Nowogard (za stacją paliw, przy ul. Bohaterów Warszawy), w dniach 17 - 23.12.2020 r.

- Nadleśnictwo Resko, sprzedaż odbywa się w siedzibach leśnictw oraz przy biurowcu nadleśnictwa, w dniach 16-23 grudnia 2020 r.

- Nadleśnictwo Rokita, plac przy OSP w Przybiernowie, w dniach 21-22 grudnia 2020 r. ,

- Nadleśnictwo Trzebież, na Szkółce Leśnej w Tanowie, w dniach 16 - 23.12.2020.



Warto jednocześnie pamiętać, że sztuczna choinka rozkłada się minimum 500 lat.