Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Narzędzia warte trzy i pół tysiąca złotych padły łupem złodzieja, który okradł dom w powiecie kołobrzeskim.

Policjanci zatrzymali już sprawcę. 39-latek ukradł wkrętarkę, strug i gwoździarkę. Okazało się, że to mieszkaniec sąsiedniego powiatu. Grozi mu 10 lat więzienia. Przyznał się już do winy. Skradziony sprzęt wrócił do właściciela.