Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

250 tysięcy złotych straciła starsza kobieta oszukana metodą na wnuczka.

Do kradzieży doszło w powiecie koszalińskim. Do 68-latki zadzwonił ktoś, kto podawał się za jej krewnego. Powiedział, że spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy na adwokata.



Chwilę później do jej mieszkania przyszedł mężczyzna, który miał odebrać gotówkę w imieniu rzekomo potrzebującego pomocy członka rodziny. Kobieta wręczyła mu ćwierć miliona złotych.



To kolejny taki przypadek, a policjanci znów ostrzegają - nie wręczajmy w takich sytuacjach nikomu pieniędzy, a kiedy zadzwoni do nas krewny w kłopotach - upewnijmy się, że to nie złodziej. W razie jakichkolwiek podejrzeń natychmiast poinformujmy funkcjonariuszy.