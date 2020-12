Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na czwartkowej sesji, radni jednogłośnie zdecydowali o likwidacji szkół filialnych w Lisim Polu i Godkowie.

Jednocześnie większością głosów przeszły uchwały o zamiarze likwidacji szkół w Brwicach i Krzymowie. Powód decyzji to niż demograficzny i co za tym idzie - ekonomia.



Dla przykładu w Brwicach obecnie w kasach I-VIII jest tylko 44 uczniów. W dwóch klasach jest ich po troje.



Jeśli decyzję radnych poprze Zachodniopomorski Kurator Oświaty - bo teraz to jego decyzja jest kluczowa - to od września 2021 roku szkoły formalnie przestaną istnieć, a dzieci będą uczęszczać do podstawówki w Chojnie.