Rzadkie, powojenne zdjęcia regionu dostępne od ręki

Goleniów, Brama Wolińska. fot. J. Witkiewicz, 15 IV 1950 r.

Powojenne zdjęcia zabytków Pomorza Zachodniego zostaną wystawione w piątek na aukcji w antykwariacie Wu - eL.

To dawana dokumentacja konserwatorska, pokazująca ogrom zniszczeń, jakie miały miejsce na ziemiach północnych i zachodnich po drugiej wojnie światowej.



- Wśród nich znajdują się zdjęcia Białogardu autorstwa Jerzego Szandomirskiego, czy Chojny - Włodzimierza Wojtkiewicza - mówi antykwariusz dr Wojciech Lizak. - Udało mi się pozyskać, od jednego fanów z Warszawy, zbiór zdjęć od ludzi, którzy pracowali dla ówczesnych służb odbudowy zabytków. Oni byli wysyłani w teren i robili te zdjęcia.



Na zdjęciach m.in. kościół w Będargowie, brama w Białogardzie czy klasztor w Chojnie. Ceny wywoławcze zdjęć zaczynają się od 30 do 40 złotych.



- Mnie zawsze interesował stan ziem odzyskanych, czyli to w jakim stanie Polacy, to dostali w 1945 roku. Zacząłem więc szukać, wszędzie gdzie się tylko da, takiego materiału ikonograficznego. Muszę powiedzieć, po tej kwerendzie rzeczywistej, doszedłem do wniosku, że zdjęcia z okresu powojennego są wyjątkowo rzadkie - opowiada dr Lizak.



Oprócz fotografii, na aukcji znajdą się też m.in. "Kazania Na Niedzielę y Święta Całego Roku" z 1609 roku, księdza Piotra Skargi.