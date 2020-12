Drogowy skrót w Warzymicach oddany do użytku [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Droga między szklarniami w Warzymicach została oficjalnie udostępniona kierowcom.

Chodzi o ulicę Cedrową, która jest popularnym skrótem od skrzyżowania z drogą Do Rajkowa w kierunku ronda Hakena w Szczecinie. To także alternatywa dla korkującej się w tym miejscu krajowej "trzynastki".



Nowa droga ma 6 metrów szerokości, nowe chodniki, zjazdy i miejsca postojowe - mówi Jarosław Dworzyński z Urzędu Gminy w Kołbaskowie.



- To też jest ważna inwestycja z innego względu. Ponieważ w drodze został wymieniony wodociąg, prowadzący wodę do Przecławia i Warzymic. Powstał także zbiornik retencyjny od strony Krygiera oraz kanalizacja deszczowa. Dzięki którym woda, która zbierała się na skrzyżowaniu Do Rajkowa, będzie po opadach deszczu odprowadzana - mówi Dworzyński.



Koszt inwestycji to kwota ponad 10 milionów złotych. Gmina Kołbaskowo na przebudowę ulicy Cedrowej w Warzymicach otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, prawie 4 mln złotych.