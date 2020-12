Komunikat Rady Mediów Narodowych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rada Mediów Narodowych wydała komunikat w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych. Kadencja upływa 16 lutego 2021 r.

Rada Mediów Narodowych zaprasza organizacje społeczne do rekomendowania osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów, jako kandydatów do 15 rad programowych w spółkach publicznej radiofonii i telewizji, miedzy innymi w Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie „PR Szczecin” S.A. i Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie.



Rekomendacje należy przesyłać do 10 stycznia 2021 r. na adres: Rada Mediów

Narodowych, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Zgłoszenia powinny

zawierać: rekomendację, CV kandydatów oraz ich pisemną zgodę na powołanie do

konkretnej rady programowej.