Fot. Archiwum prywatne

Tomasz Kuczyński ze Świnoujścia chce być pierwszym człowiekiem na świecie, który samotnie zdobędzie Khosar Gang zimą. Góra ma 6400 metrów wysokości nad poziomem morza i leży w Pakistanie.

Kuczyński wyprawę ,,HAMMER - Khosar Gang Winter Expedition" zaczyna 10 stycznia, a ma już za sobą samotne wyprawy na Syberię czy też na Spitsbergen. Mimo to, jak mówi, jest pewien strach przed wyprawą.



- Jestem przygotowany na takie wyzwanie. Pewnie, że się boję. Boję się ludzi, którzy się nie boją - to jest takie jedno z moich haseł. Zawsze mam jakieś obawy, ponieważ jak ktoś się nie boi, to popełnia błędy. Strach jest potrzebny, bo kontroluje to co robimy - mówi Kuczyński.



Tomasz Kuczyński to były żołnierz 12 Brygady Zmechaniozowanej w Szczecinie. Jak dodaje, wyprawę na Khosar Gang dedykuje pamięci Andrzeja Rozmiarka, żołnierza "dwunastki", który poległ podczas misji w Afganistanie.