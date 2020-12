Gwiazdy na scenie Radia Szczecin

Graf. Radio Szczecin

Świąteczne przeboje w wykonaniu grupy Red Lips. O godzinie 18:00 na naszej antenie rozpocznie się koncert "Muzyczna Gwiazda z Radiem Szczecin".

Zespół Red Lips wystąpi w studiu koncertowym S-1. Ze względu na obostrzenia sanitarne, wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności, jednak będzie można je śledzić na naszej antenie, w mediach społecznościowych oraz na naszej stronie internetowej.



Zespół znany z singla "To, co nam było" pojawi się na scenie Radia Szczecin o 18:00. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym świątecznym wydarzeniu.