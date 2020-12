Projekt budżetu Goleniowa bez akceptacji radnych

Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin/Archiwum]

Gminie Goleniów może grozić stagnacja. Projekt budżetu przygotowany przez goleniowskich urzędników Roberta Krupowicza nie zyskał akceptacji większości radnych. Czas na uchwalenie budżetu jest do końca marca.

Jeśli tak się nie stanie, zrobi to Regionalna Izba Obrachunkowa. Problem w tym, że w takim przypadku przyszły rok będzie bez nowych inwestycji w gminie.



10 radnych było "za", "10" przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Większości nie ma, czyli planu dochodów i wydatków w gminie na rok 2021 także nie.



Rzecznik prasowy magistratu w Goleniowie Cezary Martyniuk mówi, że skoro radni nie poparli budżetu przygotowanego przez burmistrza, to powinni przyjść do niego z poprawkami.



- Burmistrz zrobił to co miał zrobić. Nie wydaje mi się, żeby to on miał chodzić i pukać do drzwi pojedynczych radnych - mówi Martyniuk.



Błędy w budżecie zostały wypunktowane na sesji - odpowiada jeden z liderów opozycji w Goleniowie, radny Łukasz Mituła. Jak dodaje, w pandemii nie można kosztem inwestycji w chodniki, drogi czy szkoły, budować zadaszonych kortów do tenisa.



- Jeżeli burmistrz przedkłada projekt, który nie uzyskuje akceptacji, to jego obowiązkiem jest szukanie dalszego porozumienia. I pracy nad przedłożonym przez siebie projektem - mówi Mituła.



Burmistrz Robert Krupowicz przebywa na zwolnieniu, a jego obowiązki pełni wiceburmistrz Henryk Zajko.



Ostatnią gminą, za którą budżet uchwalała Regionalna Izba Obrachunkowa, była gmina której już nie ma - Ostrowice.