Rzecznik Praw Dziecka uhonorował Fundację Małych Stópek

Fundacja Małych Stópek została wyróżniona za zasługi dla ochrony praw dziecka. Honorową Odznakę wręczył w piątek w Szczecinie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Radości nie krył prezes Fundacji Małych Stópek ks. Tomasz Kancelarczyk, który w imieniu wszystkich wolontariuszy, pracowników i darczyńców Fundacji przyjął też dyplom w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka.



- Tym bardziej cieszy to wyróżnienie, że jest ono przyznane przez tego Rzecznika Praw Dziecka, który tak często odwołuje się do drugiego artykułu swojego urzędu, który mówi, że dzieckiem jest istota ludzka od poczęcia do uzyskania pełnoletniości. Właśnie Fundacja Małych Stópek podejmuje tak wiele działań dzieci nienarodzonych tuż po swoim poczęciu. Gros naszych działań dotyczy właśnie kobiet w trudnej sytuacji, będących w ciąży, w stanie błogosławionym, dlatego też przyjmujemy to wyróżnienie z wielkim zadowoleniem i wiem, że to zadowolenie będzie też na twarzy wszystkich naszych darczyńców, którzy wspierają działania Fundacji Małych Stópek - powiedział ks. Kancelarczyk.



Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podarował również paczki z racji trwającej "Paczuszki dla Maluszka".



Fundacja Małych Stópek jest organizatorem corocznego szczecińskiego Marszu dla Życia w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a na co dzień pomaga samotnym matkom i zachęca inne do urodzenia dziecka, zagrożonego aborcją.