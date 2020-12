Karol Nasiłowski zainauguruje 4. Festiwal NIEBKOgranie [ZDJĘCIA]

W piątek rusza 4. Festiwal Muzyki Kameralnej NIEBKOgranie. Celem imprezy jest m.in. prezentacja zabytkowych organów Wilhelma Sauera w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie i wspieranie młodych muzyków.

Z powodu pandemii, to będzie pierwsza edycja online, która w trudnych czasach ma ukoić melomanów, powiedział kontrabasista Karol Nasiłowski - pomysłodawca Festiwalu.







- Ten termin związany ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, stąd tematyka utworów i koncepcja tej edycji festiwalu jest poświęcona temu, żeby odnaleźć radość w świecie muzyki - dodał Niesiołowski.







Festiwal zainauguruje słynna Suita Johanna Sebastiana Bacha przetransponowana przez Nasiłowskiego na kontrabas.







- Podtytuł to „Boże Narodzenie”. Jest to taka alegoria muzyczna okresu, w którym teraz jesteśmy, dlatego uważam, że to będzie najciekawszy dobór repertuaru, żeby zaprezentować ten wspaniały instrument - stwierdził Nasiłowski.







Podczas wydarzenia wystąpią także m.in. organista Jakub Stefek, wiolonczelistka Dobrosława Czocher i pianistka Hania Raniszewska. Koncerty Festiwalu udostępnione będę bezpłatnie na kanałach Fundacji „Strefa melomana” w piątek, sobotę i niedzielę o godz. 18.



Program 4. Festiwalu Muzyki Klasycznej NIEBKOgranie 18 XII 2020 godz. 18:00Jan Sebastian Bach - I Suita wiolonczelowa BWV 1007wykonawca: Karol Nasiłowski - kontrabasKoncert nagrany w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie19 XII 2020 godz. 18:00Julius Chajes - „Modlitwa”Arno Nadel - Preludium organowe na Tisza be-AwArno Nadel - Preludium organowe na Sądne DniJehan Alain - „l'Annee Liturgique Israelite”wykonawca: Jakub Stefek - organyKoncert nagrany w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie20 XII 2020 godz. 18:00wykonawcy:Hania Raniszewska - fortepianDobrawa Czocher - wiolonczelaKornelia Grądzka - skrzypceKoncert nagrany w Technoparku „Pomerania” w SzczecinieProjekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin.Partnerzy wydarzenia: Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela i Technopark „Pomerania” w Szczecinie.