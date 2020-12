Rekolekcje w Radiu Szczecin. "Brakuje nam osobistego spotkania z Bogiem"

W Radiu Szczecin zakończyliśmy adwentowe rekolekcje przygotowujące do Świąt Bożego Narodzenia. W kościele na szczecińskim osiedlu Bukowym prowadził je ks. Mariusz Skakuj z diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Rekolekcjonista pytał w piątek w homilii "jaki obraz Pana Boga nosimy w sercu".- Czy Pan Bóg jest dziś osobą, z którą chce się spotkać i spotykam się w tajemnicy Eucharystii i uroczystości Narodzenia Pańskiego czy jest być może zbiorem nakazów i przykazań? - kontynuował w homilii. - Patrzymy na Kościół w Polsce i trzeba to przyznać, że my jesteśmy dość dobrze, a nawet bardzo dobrze skatechizowani w wielu elementach naszego życia religijnego. Chodziliśmy w większości, albo dalej chodzimy na lekcje religii, słuchamy o Panu Bogu, przyjmujemy te prawdy, znamy przykazania, ale zobaczcie, że zbyt często brakuje nam osobistego spotkania, czyli ewangelizacji, przyjęcia osoby Jezusa Chrystusa.Organizatorem rekolekcji była parafia pod wezwaniem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, która powstaje nad Rudzianką. Rekolekcjonista nawiązał w homilii do sytuacji z Wigilii z 1981 roku, kiedy kapelan Solidarności wyszedł z opłatkiem z plebanii i poszedł do ZOMO-wców.- Przychodzi taki moment, kiedy ks. Jerzy bierze w swoją rękę reklamówkę pełną opłatków i wybiega. On poszedł na wszystkie posterunki ZOMO, poszedł do wszystkich miejsc, gdzie byli żołnierze i na ulicy do tych samochodów, gdzie on wiedział o tym, oni siedzą i czekają na niego, i dał im do ręki opłatek. Pokazując, że nie atakiem, nie groźbą, nie Panem Bogiem, którym można zastraszyć, ale otwartością, miłością można zjednać drugiego człowieka i spowodować, że w jego sercu coś pęknie - mówił ks. Mariusz Skakuj.W ramach radiowych rekolekcji transmitowaliśmy mszę św. z nauką w czwartek i w piątek.