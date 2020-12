"Dobre słowo na Święta." Podopieczni DPS-ów otrzymali listy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Imienne życzenia świąteczne i listy otrzymali podopieczni Domów Pomocy Społecznej w Pyrzycach i Żabowie. To wszystko w ramach akcji "Dobre słowo na Święta", za którą stoi pyrzyckie stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu.

Pan Franciszek, pan Robert... - każdy list i każda kartka skierowane są do konkretnych osób.



"W ten świąteczny czas niechaj miłość będzie w nas, pokój wokół niech panuje, a nad złem dobro króluje! Spełnienia wszystkich świątecznych marzeń panu Rajmundowi życzy Lila" - to słowa z jednej z ręcznie wykonanych kartek.



- To bardzo dobra inicjatywa, żeby pokazać starszym osobom, że jeszcze są osoby, którym na nich zależy. - Wiem, że mogę komuś pomóc w poprawie humoru - mówią młodzi wolontariusze.



Marta Kraśniańska, która jest koordynatorką ds wolontariuszy w Fabryce Dobrego Czasu tłumaczy, że życzenia dla seniorów mogli napisać wszyscy chętni. - Kilka ciepłych słów i żeby dodać im trochę otuchy - mówi.



- Na nas bardzo duże wrażenie zrobił fakt, taka myśl, która do nas trafiła, że tutaj ludzie nie wychodzą od dwóch miesięcy tak naprawdę. Jeśli przyjeżdżają do nich bliscy, to też widzą się tylko przez okno - dodaje Marta Hołownia, prezes Fabryki Dobrego Czasu.



Anna Komaniecka-Ptasznik, pracownik socjalny DPS w Pyrzycach nie ma wątpliwości, że gest wywoła uśmiech i radość na twarzach seniorów. - Może i łzy wzruszenia nawet - mówi.



Do podopiecznych domów opieki trafiło w sumie kilkaset kartek i listów. W obu DPS-ach jest obecnie 80 podopiecznych. Z powodu pandemii są zupełnie odcięci od osób z zewnątrz.