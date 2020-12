Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To już ostatnie dni na oddanie głosu w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie potrwa do poniedziałku, do godz. 9:00. Do tej pory w tegorocznym SBO udział wzięło ponad 17 tysięcy mieszańców.



Do wyboru jest 113 projektów - 27 okołomiejskich i 86 lokalnych.