WOT połączy rodziny na Święta

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Żołnierze Wojska Polskiego kompletują listy chętnych do organizacji połączeń wideo, żeby móc, przynajmniej wirtualnie, skontaktować się z bliskimi. To w ramach akcji "Łączymy na święta", która rozpoczyna się w poniedziałek 21 grudnia.

Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób starszych przebywających w szpitalach czy Domach Pomocy Społecznej.



Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej odwiedzą seniorów i pomogą im zrealizować połączenie wideo z członkami swoich rodzin. To jedyna możliwa forma kontaktu przez obostrzenia sanitarne, a bliskich seniorom będzie pewnie brakować. Szczególnie oni przykładają ogromną wagę do świątecznych rytuałów i spotkań przy wigilijnym stole.



Każdy może zgłosić się i poprosić o pomoc żołnierzy WOT. Wystarczy skontaktować się z operatorem pod numerem infolinii: 800 100 115 lub napisać maila na adres: pomocwot@mon.gov.pl.