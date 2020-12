Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata dostaną kartki od dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kartki świąteczne, które trafią do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mimo trudnych czasów nie stracili ducha świąt i postanowili pomóc innym. To uczniowie i nauczyciele ze szkoły Słoneczna przy ulicy Rydla w Szczecinie.

Wspólnie przygotowali kartki świąteczne, które trafią do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. To przy okazji lekcja historii dla najmłodszych dzieci.



- Stwierdziliśmy, że nie poddamy się sytuacji, która jest, bo czas świąteczny, który pandemia usiłuje nam zmienić, uratujemy. Stwierdziliśmy, że zrobimy akcję - zainspirowani akcją "Kartka dla Bohatera". "Wasze nieprawdopodobne bohaterstwo sprawiało, że wbrew wszystkiemu w ludziach rodziła się wiara, nadzieja i miłość. Gdy myślimy o was, rodzą się również w nas". To właśnie to, czego chcemy nauczyć dzieci - powiedział Jakub Kulawczuk, nauczyciel wspomagający w SP Słoneczna.



- Dzielili się na przykład zupą z tymi, którzy tego potrzebowali. Są bohaterami - dodała uczennica Basia.



Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przyznawany jest przez Izrael ludziom z całego świata za bezinteresowną pomoc udzielaną Żydom prześladowanym przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej.



Wśród odznaczonych jest wielu Polaków.