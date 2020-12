Dzieci ze szczecińskiej świetlicy Caritas dostały paczki [ZDJĘCIA]

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Około 40 paczek świątecznych trafiło do dzieci ze szczecińskiej świetlicy Caritas - placówki wsparcia dziennego przy parafii św. Rodziny. Obok prezentów dla najmłodszych były paczki żywnościowe dla ich rodzin.

To była pierwsza akcja nowo powstałej "Fundacji ks. Wojtka", której patronem jest zmarły tragicznie 11 lat temu wieloletni prefekt szczecińskiego Liceum Katolickiego, a potem wicedyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Wojciech Manelski.



Paczki rozwieźli uczniowie szczecińskiego katolika, ale też harcerze. Wśród nich Adam.



- Podczas świąt każdy powinien wykrzesać z siebie chociaż odrobinę inicjatywy. Zobaczyć, że ludzie potrzebujący są wokół nas i można im bardzo łatwo pomóc - mówi Adam.



Kierownik placówki s. Izabela Jasińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek bardzo dziękowała darczyńcom.



- Ogrom różnych rzeczy, ale w tym jest zawarte serce. I to widać, że ludzie się cieszyli, radość tych starszych dzieci, naszych wolontariuszy, młodzieży, która była w pełni zaangażowana. Myślę, że to jest najpiękniejsze, co można dać drugiemu człowiekowi, tę swoją obecność. W postaci materialnej, ale samo to, że oni po prostu wyszli z tą inicjatywą i chcą się dzielić tym dobrem - mówi Jasińska.



Wychowankowie świetlicy to dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Pochodzą z wielodzietnych rodzin.



Więcej o akcji w niedzielnej audycji katolickiej "Religia na fali".