Do świąt coraz mniej czasu i widać to zwłaszcza w sklepach i galeriach handlowych.

Długie kolejki ustawiają się nie tylko do kas, ale także do wejścia do poszczególnych punktów. Co zrobić, aby tego uniknąć? Zapytaliśmy mieszkańców.- Myślę, że po prostu pójdę w tygodniu. W takich godzinach, gdzie będzie mniej ludzi. - Wcześniej wstać, przyjść i zrobić zakupy. - Przez internet. - U nas nie ma problemu, teraz wszystko można zamówić online, dowiozą. Nawet jedzenie. - Na to nie mamy wpływu. Online bardzo dużo rzeczy kupuję, ale nie produkty spożywcze - mówili szczecinianie.Dziś wypada niedziela handlowa - ostatnia w tym roku. Za tydzień sklepy będą nieczynne.