"Mulnik" w Świnoujściu nabiera kształtu i zaprasza [ZDJĘCIA]

Centrum Usług "Mulnik": teren jest uzbrojony, powstaje droga dojazdowa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Centrum Usług "Mulnik": teren jest uzbrojony, powstaje droga dojazdowa. Są też pierwsi przedsiębiorcy, którzy chcą tu prowadzić swoje biznesy.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy prowadzą w mieście uciążliwe dla otoczenia biznesy. Jak mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, miasto proponuje im, aby zmienili lokalizację.



- By przenieśli się poza centrum Świnoujścia w miejsce przygotowane na dzierżawionych od Miasta działkach. I ogłaszamy przetargi; to jest dzierżawa wieloletnia - zachęca prezydent Żmurkiewicz.



Są już pierwsi chętni, ale obecnie powodzeniem cieszą się tylko mniejsze działki.



- Nie pojawili się przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność wymagającą dużych działek; kilka tysięcy metrów kwadratowych. Będziemy duże działki dzielić na mniejsze i oferować mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom. Kto chce przyjechać do Świnoujścia, rozpocząć działalność, to taką możliwość ma - zaprasza prezydent.



Koszt całej inwestycji to około 34 mln złotych. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie unijne w kwocie 15 mln złotych.