"Na pewno będzie pięknie". Zmiany w Łobzie [ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kiedyś było tu boisko, teraz będzie wielofunkcyjny plac miejski - z amfiteatrem, promenadą nad Regą, fontanną i miejscami do odpoczynku.

Odwiedziliśmy jeden z placów budowy w Łobzie. O inwestycji opowiada Piotr Ćwikła, burmistrz Łobza. - Stare boisko to miejsce rekreacyjne, które jest ważne dla naszych mieszkańców. Zawsze odbywały się tu imprezy i ważne sytuacje związane z miastem i gminą. Pozyskaliśmy na to 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z wkładem własnym łączna wartość inwestycji to 6,5 mln złotych - mówi burmistrz.



Na ten moment wszystkie prace idą zgodnie z planem. - Mamy wykonany amfiteatr. Są wykonywane roboty ziemne, roboty przygotowujące teren pod kątem fontanny. Są wykonywane prace związane z promenadą. Na pewno będzie pięknie - zapewnia burmistrz.



Wszystko ma być gotowe w maju przyszłego roku.