Weterynarz: o Sylwestrze należy pomyśleć już teraz

Fot. pixabay.com / markito (CC0 domena publiczna)

Przed nami jeszcze święta, ale niektórzy już teraz powinni przygotowywać się do Sylwestra.

To właściciele tych psów, które panicznie boją się noworocznych wystrzałów. Jak mówi weterynarz Leonard Gugała, większość z nas o lęku swoich pupili przypomina sobie dopiero 31 grudnia. Tymczasem powinniśmy już teraz pomyśleć o konsultacji z lekarzem - przekonuje Gugała.



- Większość rzeczy robimy na ostatnią chwilę. Proszę państwa nie ma cudownych leków, na jednego zadziała zwykły ziołowy preparat uspokajający, dla drugiego trzeba dodać coś więcej, dla trzeciego jakiś preparat przeciwdrgawkowy, przeciwpadaczkowy. Każdy pacjent jest indywidualistą i do każdego musimy wybrać taki lek, który będzie działał - tłumaczy Gugała.



Weterynarz dodał także, że kiedy już rozpoczną się wystrzały, nie należy rozczulać się nad psem i go przytulać. Zwierzę pomyśli wtedy, że jest nagradzane za swój lęk i będzie się bało jeszcze bardziej.