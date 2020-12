Niemiecki rząd sprowadza do kraju niemieckich członków ISIS

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Niemieckie gazety informują, że w ten weekend rząd federalny, po raz pierwszy od wielu lat, sprowadził do kraju niemieckich obywateli, tak zwanego Państwa Islamskiego, przebywających wcześniej w północnej Syrii.

Są to najczęściej wdowy po dżihadystach, przetrzymywane w kurdyjskich obozach.



Jak dowiedział się dziennik "Die Welt", do Niemiec trafiło kilkanaście osób, głównie kobiety oraz ich dzieci. Towarzyszyli im funkcjonariusze federalni i kilku przedstawicieli niemieckiego MSW.



W kurdyjskich obozach na północy Syrii przetrzymywanych jest jeszcze około stu kobiet z niemieckim paszportem, które kilka lat temu wyruszyły w kierunku Bliskiego Wschodu, aby dołączyć do tak zwanego Państwa Islamskiego. Wśród nich jest wiele młodych wdów po islamskich terrorystach, a także osieroconych dzieci. Niemieckim sądom udało się dotąd pociągnąć do odpowiedzialności zaledwie trzy dżihadystki, w tym urodzoną w Polsce Karolinę R., która utrzymywała kontakty ze środowiskiem salafitów w Nadrenii Północnej-Westfalii.



Do kwestii sprowadzania niemieckich członków ISIS rząd federalny podchodzi z wyraźną niechęcią, nie tylko z powodu zagrożenia terrorystycznego. Schwytane przez kurdyjskie jednostki kobiety przebywają na terenie, należącym do prezydenta Syrii Baszszara al-Asada, z którym Berlin zerwał stosunki dyplomatyczne.