Ratował ludzi, teraz potrzebuje osocza ozdrowieńców

Na co dzień pomaga innym, teraz sam potrzebuje wsparcia. Chory na Covid-19 ratownik medyczny ze Szczecina walczy o życie. Potrzebne jest osocze.

- Jeden z nas, na co dzień pracujący w Zespołach Ratownictwa Medycznego w ciężkim stanie leży na OIOM-ie podłączony do respiratora, bardzo potrzebuje naszej pomocy. Zwracam się do państwa z olbrzymim apelem i prośbą: przechorowałeś covid-19, zgłoś się do Stacji Krwiodawstwa, oddaj osocze, możesz uratować życie wielu osobom, w tym naszemu koledze, który na co dzień ratuje życie wszystkim mieszkańcom Szczecina i województwa - apeluje Kubiak.



Zanim zachorował, jeździł w karetkach, ratował życie innych. Teraz o pomoc dla Karola, który ma nieco ponad 30 lat, proszą jego koledzy - między innymi ratownik medyczny, Tomasz Kubiak.Oddanie osocza trwa około 30-40 minut. Można to zrobić w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 80.Pobieranie osocza od ozdrowieńców, czyli osób które przeszły infekcję SARS-CoV-2 i nie są już chore, jest jedną z form terapii leczenia COVID-19.Dawcy, którzy przechorowali COVID-19 lub byli zakażeni wirusem SARS-CoV-2 muszą mieć od 18 do 60 lat.Pytania dotyczące oddawania osocza można zadawać przesyłając zapytania na adres e-mail: ozdrowiency@krwiodawstwo.szczecin.pl podając zwrotne dane kontaktowe.Numery telefonów do RCKiK w Szczecinie : 726 530 560 , 91 424 36 45, 609 583 860, 607 805 363.