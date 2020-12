Fot. pixabay.com / KlausHausmann (CC0 domena publiczna)

Przyłbice, rękawiczki, stacje i płyny do dezynfekcji czy środki czystości - wszystko to trafiło już do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie.

Samorządowcy dla obu ośrodków kupili również ozonatory, odkurzacze piorące, oczyszczacz powietrza i zmywarki.



Zakup urzędnicy sfinansowali z dotacji Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja. Wysokość dofinansowania to ponad 160 tysięcy złotych.