Szkoła po feriach? Najpierw badania przesiewowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Powrót po feriach do szkół uczniów szkół podstawowych klas I-III rozważa Ministerstwo Edukacji i Nauki.

To efekt wielu konsultacji jakie przeprowadzają obecnie przedstawiciele ministerstwa wśród dyrektorów oraz nauczycieli wszystkich rodzajów szkół w naszym kraju.



Jednym z dyskutowanych zagadnień są tzw. badania przesiewowe, które miałyby być przeprowadzone wśród wszystkich nauczycieli klas I-III szkół podstawowych.



- Po zakończeniu ferii rozważany jest powrót do szkół klas I-III. Będzie to poprzedzone masowymi badaniami przesiewowymi, które byłyby przeprowadzone na kilka dni przed ew. rozpoczęciem zajęć, czyli po 17 stycznia - zapowiedział Maciej Kopeć z Ministerstwa Edukacji i Nauki.



W sumie badaniami przesiewowymi objętych miałoby zostać ponad 160 tysięcy nauczycieli w całym kraju.