"Niech boża łaska was ogarnie" [WIDEO]

Niech błogosławione będą święta tegoroczne - życzy wszystkim metropolita szczecińsko-kamieński, abp Andrzej Dzięga.

Życzenia Arcybiskupa Metropolity na Boże Narodzenie 2020

- Gdy doświadczeni wieloma miesiącami ograniczeń, utrudnień, pandemii, dystansem, maseczką, stajemy przy choince, przy Dzieciątku, Maryi i Józefie, z radością serca niech boża łaska was ogarnie, dotknięcie Boga żywego przeniknie, niech wam pomoże stać się jeszcze bardziej ludźmi - kontynuuje hierarcha.- Na czas świętowania, na cały Nowy Rok 2021, na nowe nadzieje, na moce bożego Ducha, na życie boże w was: niech wam Pan Bóg błogosławi i radości dopełnia. Spokojnego, radosnego, głębokiego, pełnego bożego pokoju świętowania Narodzenia Mesjasza. Szczęść Wam Boże - życzył.Metropolita szczecińsko-kamieński przewodniczył o północy Pasterce w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie."Z jaką troskliwością w betlejemskiej kolebie układał Bóg swojego Syna. Otoczył Go najlepszymi sercami ludzkimi. Posadził przy żłóbku Dziecięcia betlejemskiego Matkę-Dziewicę, a obok Niej świętego opiekuna Józefa-Pracownika, zwołał aniołów i lud pasterski, za gwiazdą przewodnią – sprowadził mędrców świata. Wszyscy podziwiamy, jak Bóg jest ojcowski, rodzinny, jak bardzo liczy się z nami, jak mądrze zespala swoje wielkie plany z ludzkimi tęsknotami".(Kard. Stefan Wyszyński)Z upragnieniem i tęsknotą wyczekujemy Bożego Narodzenia, a tymczasem w każdej Mszy św., którą sprawujemy ponawia się na nowo dzieło Narodzenia Jezusa. Każdego roku czekamy na tę Uroczystość Jego Narodzenia, a na ołtarzu w każdej świątyni mamy codzienny Dar rzeczywistej obecności Boga.Jezus się rodzi! Bóg staje się Emmanuelem! Chciejmy i my usłyszeć na ścieżkach naszego ziemskiego wędrowania wezwanie anioła, aby wstać i pójść. Dlatego: pozostawmy sprawy tego świata i udajmy się do stajenki betlejemskiej – świątyni Pana…; stańmy wraz z innymi przy żłóbku – ołtarzu…; usłyszmy kwilenie Bożej dzieciny dochodzące ze żłóbka – głos proklamacji Słowa Bożego z wysokości ambony…; zobaczmy Go owiniętego w pieluszki – położonego na patenie pod postacią chleba…; przytulmy Bożego Syna i oddajmy Mu pokłon – przyklęknijmy i pozwólmy się dotknąć Bożej Miłości w Komunii Świętej…Umiłowani w Panu! Drodzy Archidiecezjanie!Pragnę życzyć, aby tegoroczne Święta pozwoliły Nam spotkać się z Nowonarodzonym Jezusem, abyśmy bez lęku powracali do świątyń, z radością powitali Go w Eucharystii, zaprosili do naszego życia w Komunii Świętej i ponieśli z odwagą współczesnemu światu.Dla każdego z nas miłujący Bóg Ojciec przygotował miejsce i zadanie przy Narodzeniu swojego Syna. Stańmy odważnie, pełni pokoju, przy Synu Bożym, poczujmy się rodziną Kościoła Świętego.Niech naszej przemianie i wszelkim podejmowanym działaniom patronuje św. Józef. On wiernie wypełnił swoją misję. Dlatego w świętym czasie Bożego Narodzenia pragniemy wołać wraz z Papieżem Franciszkiem:O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,i prowadź nas na drodze życia.Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,i broń nas od wszelkiego zła.Amen.