Przez pandemię, marynarze nie mogą awansować

Fot. Polska Żegluga Morska.

Od kilku miesięcy wstrzymano przeprowadzanie egzaminów na wyższe stanowiska we flocie. Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna ostatni egzamin przeprowadziła w Szczecinie w listopadzie.

- Egzaminy wstrzymano z powodu epidemii, jednak podobne egzaminy są przeprowadzane na przykład dla kierowców - mówi kapitan Jerzy Lipiński, członek Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. To duży problem dla marynarzy. - Jeżeli ktoś ma obiecane przez armatora, że obejmie stanowisko starszego oficera, a nie ma dyplomu, to tym samym nie może objąć tego stanowiska. Jest wówczas, że tak powiem, pokrzywdzony finansowo. Armatorzy też mają problem, bo tych ludzi z najwyższymi dyplomami jest mniej.



Problem dotyczy oficerów pokładowych, mechaników okrętowych i kapitanów, a nawet marynarzy.



- Nawet starszych marynarzy. To jest wymóg taki, że bez tego nie można pracować. Tak jak kierowca pojazdu musi mieć prawo jazdy, tak również oficer na statku morskim, a szczególnie kapitan, starszy mechanik muszą mieć odpowiednie dyplomy - tłumaczy Lipiński.



Nie ma informacji, kiedy egzaminy zostaną odwieszone.