Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dobra wiadomość dla najmłodszych i nie tylko: w 11 miejscowościach w gminie Chojna pojawiły się nowe urządzenia na placach zabaw.

To m. in. wieża ze ślizgawką w Zatoni Dolnej, bocianie gniazdo i zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią w Godkowie i nowa huśtawka w Krzymowie.



W samej Chojnie to zjazd linowy na placu zabaw przy ul. Mieszka I.