Bardzo ważna inwestycja dla Pyrzyc [ZDJĘCIA]

Przebudowa kanalizacji w Pyrzycach. A to oznacza koniec problemów z jej niewydolnością.

W tej chwili trwają prace m. in. przy ulicy Sikorskiego - mówi Krzysztof Wancerz, prezes Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. - Realizujemy dwie bardzo ważne dla miasta inwestycje kanalizacyjne. Przebudowujemy istniejący rurociąg na ulicy Sikorskiego do ulicy Mickiewicza oraz za chwilę rozpoczniemy przebudowę rurociągu w ulicy Ciepłowniczej i Poznańskiej. Łącznie to około 1700 metrów sieci kanalizacyjnej.



Stara kanalizacja zawodzi szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu. - Wynika to przede wszystkim z tego, że istniejąca sieć kanalizacji w tym mieście jest kanalizacją ogólnospławną, która pamięta czasy przedwojenne. Jest potrzeba modernizacji tej sieci. Miasto rozrosło się trochę inaczej niż wyglądało przed wojną, stąd jest potrzeba dostosowania infrastruktury do obecnego rozwoju miasta - podkreśla Wancerz.



Inwestycja będzie kosztowała miasto 9 milionów zł. Blisko 7,5 miliona z tej kwoty to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie prace mają zostać zakończone w 2022 roku.