Eksperci RSnW o nowej mutacji wirusa

Ruch pasażerski z Wielką Brytanią wstrzymany. To przez nową wersję koronawirusa, która zaatakowała w Anglii.

To decyzja nie tylko polskiego rządu, ale również przywódców innych, europejskich krajów.Badania wykazały, że niektóre z mutacji koronawirusa zwiększają jego zdolność do zarażania.Profesor Włodzimierz Gut, doradca Państwowego Inspektora Sanitarnego uspokaja - wirus sam się nie roznosi.- Wirus mutuje z każdą sekundą, w każdej powstającej cząsteczce jest szereg mutacji, czyli błędów przy pisaniu. Problem angielski, to problem w ilości zachorowań. Jest to skutek zachowań ludzkich, bo to człowiek roznosi wirusa, on sam na nikogo nie skacze - dodaje Gut.- Sytuacja na Wyspach jest straszna - relacjonuje Jarosław Machowiak, który od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. - Ludzie są zdezorientowani i ludzie złorzeczą, również na brak informacji. Taka racjonalna informacja pozwalająca komukolwiek stwierdzić, co wystąpi w ciągu najbliższego czasu jest bardzo trudno dostępna.Zakaz lądowania w Polsce samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązywać będzie do 6 stycznia.W niedzielę Holandia i Belgia poinformowały, że zawiesiły połączenia lotnicze z Wielką Brytanią w związku z nowym wariantem koronawirusa wykrytym w tym kraju. Analogiczne kroki zapowiedziały Włochy i Austria, ograniczenia rozważają także Niemcy.