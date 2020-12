Był i jest szpital w Kamieniu Pomorskim

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Spółka powołana przez Powiat przejmuje część szpitala w Kamieniu Pomorskim i będzie prowadzić działalność leczniczą. Oznacza to, że w Kamieniu nadal będzie istniał szpital - podpisano umowę w tej sprawie.

Do tej pory szpital prowadziła spółka EMC, która chciała zmienić zasady współpracy, bo prowadzenie placówki nie jest rentowne.



Na początku miesiąca radni Powiatu zdecydowali, że powołana zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: "Szpital w Kamieniu Pomorskim". W placówce będzie prowadzić zakład leczniczy.



Negocjacje w sprawie szpitala trwały od wielu miesięcy.



Problemy pojawiły się po tym, jak spółka EMC - która dzierżawi placówkę - najpierw zdecydowała o zamknięciu oddziału ginekologicznego, a później także chirurgicznego.



To oburzyło mieszkańców i władze powiatu. Od tamtej pory trwają rozmowy, jak rozwiązać ten problem.



Spółka nie chce przywrócenia chirurgii, bo uważa, że szpital nie jest na to odpowiednio przygotowany. Dlatego władze powiatu szukają innego rozwiązania. Jednym z nich ma być konsolidacja z jednym ze szpitali: w Gryficach lub na Pomorzanach albo przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.



To jednak nie doszło do skutku, a problemy szpitala pogłębiła panująca pandemia.



Spółka EMC dzierżawi szpital od 2008 roku, umowa została podpisana na 20 lat.