Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]

Wolontariusze koszalińskiego Caritas dostarczają paczki na święta.

Akcja zrodziła się z potrzeby rodzin, które zwróciły się o pomoc - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin ksiądz Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas.



- Z powodu koronawirusa straciły pracę. Czasami są to wielodzietne rodziny, małe, odległe miejscowości, do których trudno dotrzeć. Paczka jest z artykułami, które posłużą do przygotowania świątecznych potraw - mówi Roda.



Ksiądz Roda zapewnia, że każdy kto potrzebuje dostanie wsparcie.



Wolontariusze Caritas przekażą rodzinom kilkaset paczek. Akcja potrwa do 24 grudnia.