Paczki z prezentami trafiły do wielu potrzebujących [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Osoby potrzebujące, chore i bez dachu nad głową, odbierają we wtorek paczki świąteczne w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

To m.in. makaron, herbata, ale i coś na osłodę.



- Przyda się paczka, bo jest ciężko. Różnie bywa z pieniędzmi. - Jestem bardzo zadowolona, jest super. Jestem w ciężkiej sytuacji i taka pomoc to dla mnie dużo. Mam bardzo niską rentę, opłaty itd. no to ciężko jest. Wesołych świąt - mówią potrzebujący.



- W paczkach mamy od nas, jako pracowników, dodatkową ozdobę świąteczną. Do tego dochodzi jeszcze herbata owocowa lub zwykła. Coś słodkiego. Natomiast sama paczka to makaron, kasze, są konserwy, barszcz czerwony, mleko, napój i owoce, przede wszystkim mandarynki i pomarańcze - mówi Paulina Będkowska, kierownik placówki wsparcia dziennego "Wesoła Chatka".



We wtorek 80 osób odbierze torby z prezentami. Dzięki sponsorom, PCK przygotował łącznie 200 paczek - dla dzieci, seniorów i bezdomnych. Każda o wartości 150 zł.