Inwestycja w panele słoneczne w Barzkowicach zwróci się za 2 lata [ZDJĘCIA]

Panele słoneczne pracują od dwóch lat, a rachunki za prąd są o 30% mniejsze. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podsumowuje budowę mikro instalacji fotowoltaicznej. Jakie są pozostałe wnioski i kiedy inwestycja się zwróci?

200 tysięcy złotych kosztowała budowa instalacji fotowoltaicznej w Barzkowicach. Inwestycja zwróci się za 2 lata, ale tylko dlatego, że 85% kosztów budowy to unijne dofinansowanie.



Inaczej trzeba by było czekać jeszcze 10 lat - mówi zastępca dyrektora ośrodka Adam Kalinowski.



- Założyliśmy sobie takie trzy cele, 3 razy "E": edukacja, ekologia i ekonomia, czyli oszczędność - mówi Kalinowski.



I tak średnio w granicach 12 lat powinna zwrócić się też mikro instalacja fotowoltaiczna w domu. Każdy jednak musi obliczyć jaką moc potrzebuje.



Im więcej prądu, tym fotowoltaika bardziej się opłaca - mówi Marian Marynowski, kierownik ośrodka.



- Poleciłbym taką instalację fotowoltaiczną na potrzeby własne. Skomponowałbym taki miks, czyli odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych i pompa ciepła do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej - mówi Marynowski.



Obecnie żywotność paneli fotowoltaicznych to około 25 lat.