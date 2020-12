Kilkaset paczek trafi do potrzebujących mieszkańców Kołobrzegu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: P. Polanin [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 400 świątecznych paczek trafi do mieszkańców Kołobrzegu. Fundacja Wolne Miejsce, która dotychczas organizowała w mieście Wigilię dla Samotnych, kontynuuje swoją akcję w zmienionej formie.

Chociaż pandemia nie pozwoli w tym roku na wspólne spotkanie na największej kołobrzeskiej wigilii, to wolontariusze realizują plan „B”.



Koordynator wolontariuszy Kamil Barwinek mówi, że fundacja przygotowuje się do wigilii podobnie jak każdego roku. Inny będzie jedynie sposób przekazania świątecznych potraw.



- W tym roku w wyjątkowym wydaniu - z dowozem do domu. Podobnie jak przygotowywaliśmy już Wielkanoc dla samotnych, więc mamy ten wariant przećwiczony. Przygotowujemy 12 tradycyjnych potraw, a następnie w dniu wigilii 24 grudnia dostarczamy te paczki - mówi Barwinek.



Szefująca sekcji kuchennej Ewa Woźniak mówi, że wszystkie tradycyjne potrawy powstają od podstaw.



- Kapusta wigilijna była przygotowywana od podstaw, czyli typowo od surowej kiszonej kapusty, osobno grzyby i cebula podsmażana. I tak to dotyczy wszystkich innych potraw, także nie ma tutaj nic na skróty - mówi Woźniak.



Przed wolontariuszami jeszcze dwa dni gotowania. Następnie paczki rozwiozą potrzebującym w wigilijny poranek.