Prezydent pomoże chłopcu z zachodniopomorskiej wsi

Prezydent Andrzej Duda zaangażował się w zbiórkę dla chłopca z zachodniopomorskiej wsi.

Janek Stawicki z Wysokiej Kamieńskiej ma 9 lat i choruje na białaczkę. O wsparcie zbiórki do prezydenta zwrócił się wójt Brojc i się udało.Teraz na facebookowym profilu wójta Michała Zinowika można wylicytować grawer pałacu prezydenckiego. Aukcja zakończy się w środę o 21.00.Prezydent wyraził jednocześnie otwartość na wsparcie Janka w walce o zdrowie na poziomie instytucjonalnym, jeśli zaistnieje taka potrzeba.Na szczęście, co ważne, pieniądze na leczenie chorego chłopca udało się już uzbierać - ponad milion 300 tysięcy złotych - ale nadwyżka na rehabilitacj ę jest mile widziana.Jak informują organizatorzy zbiórki, dziecko musi przejść terapię ostatnie szansy CAR-T.Terapia pozwoli na genetyczną modyfikacje komórek odpornościowych Janka, by same zaczęły zabijać nowotwór.