Fundacja Polskich Wartości wydała kalendarz-cegiełkę [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży kalendarza Fundacji Polskich Wartości zostaną wydane na żywność, która co roku trafia do Polaków mieszkających głównie na Litwie.

Kalendarz przedstawia historię akcji "Paczka dla rodaka i bohatera na kresach" - mówi Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości.



- Ten kalendarz jest wyjątkowy. Tutaj podziękowania dla Sylwii Kudelskiej, która wymyśliła praktycznie cały kalendarz, był to jej pomysł i realizacja. Uważam, że jest przepiękny. Jest w nim opisana cała historia akcji, praktycznie rok po roku, jak to się odbywało, jak się zaczęło, do zeszłego roku. Dużą część kalendarzy zawieźliśmy naszym rodakom w prezencie, bo to dzięki nim on powstaje - mówi Woźniak.



Pomoc dla Polaków w ramach akcji "Paczka dla rodaka i bohatera na kresach" w tym roku była organizowana już po raz siódmy.



Pomoc w wydaniu kalendarza udzieliła Grupa Azoty Police, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Infra-Port, Polskie Terminale i Gmina Węgorzyno.