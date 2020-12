Szpital tymczasowy na Pomorzanach rozpoczyna przyjmowanie pacjentów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeszcze w środę wieczorem do szpitala tymczasowego na Pomorzanach w Szczecinie trafią pierwsi pacjenci. Placówka rozpocznie działalność.

Mieści się ona w budynku M szpitala przy Powstańców Wielkopolskich. W sumie przygotowano 162 łóżka tlenowe, w tym 25 respiratorowych - mówi Marcin Sygut, dyrektor szpitala na Pomorzanach.



- Dziś uruchamiamy 56 łóżek tzw. tlenowych i 10 respiratorowych. Jeśli sytuacja będzie nas zmuszała do otwierania kolejnych, więc w następnym etapie otworzymy 28 łóżek plus 10 tlenowych - wylicza Sygut.



Szpital będzie przyjmował tylko pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem - dodaje Magda Wiśniewska, kierownik ds. szpitali tymczasowych.



- Będziemy tu przede wszystkim hospitalizować chorych, którzy będą mieli chorobę SARS-CoV-2 objawową. Pod postacią zapalenia płuc - lżejszego i cięższego, objawów towarzyszących, które mogą towarzyszyć chorobie. Będziemy mieli łóżka respiratorowe dla chorych, którzy będą wymagać wsparcia respiratora przy leczeniu swojej choroby - mówi Wiśniewska.



Wiśniewska dodaje, że jeżeli przyrost zachorowań na Covid-19 pozostanie na obecnym poziomie, to szpital może zapełnić się w ciągu kilku dni. Pierwsi pacjenci do szpitala przetransportowani zostaną ok. godziny 19. Może to być około 20 osób.



Drugi szpital tymczasowy przygotowano w Netto Arenie w Szczecinie.