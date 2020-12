Fundacja wspierająca Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata dziękuje szczecińskim uczniom

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Szef fundacji "From The Depths" dziękuje uczniom i nauczycielom za to, że włączyli się w projekt wsparcia dla Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata dostaną kartki od dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]



- Ciesze się, że tak wiele osób wspiera "Sprawiedliwych". Każdy dar w paczce ma wielką wartość, czy to od dzieci ze Szczecina, czy też z ambasady Izraela czy Wielkiej Brytanii. Kartki maja wielką wartość, bo są wyrazem pamięci i wiedzy o życiu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - mówi Daniels.



