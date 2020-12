Ratownicy WOPR pomagają w szpitalach tymczasowych

20 ratowników WOPR-u będzie pracować w szpitalu tymczasowym na Pomorzanach w Szczecinie. Najpierw pomagali przy organizacji szpitala, a teraz będą pomagać opiekować się pacjentami.

Wszyscy przeszli odpowiednie szkolenie - mówi Apoloniusz Kurylczuk z zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.- Były szkolenia zarówno z ubierania sprzętu, procedur bezpieczeństwa, jak również też działania na strefie czerwonej z pacjentami OIOM-owymi - mówi Kurylczuk.To ważna pomoc, bo pracownicy szpitala pracują już ostatkami sił - mówi Magda Wiśniewska, kierownik ds. szpitali tymczasowych w Szczecinie.- To są ludzie, którzy normalnie pracują w szpitalu. A oprócz tego, dodatkowo, zatrudniamy ich czy prosimy o wsparcie przy leczeniu pacjentów Covid. To jest tak, że np. do godziny 15 pracują na swoim macierzystym oddziale, a potem wchodzą do nas na dyżur. To są rezydenci czy lekarze specjaliści, którzy wymieniają się obowiązkami - mówi Wiśniewska.Ratownicy WOPR-u pomagają także w innych szczecińskich szpitalach.