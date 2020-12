"To miejsce jest nie do poznania" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Odrestaurowane powojenne tablice nagrobne, nowe alejki i ławki czy też nowe ogrodzenie - tak wygląda odnowione lapidarium w miejscowości Kamieniec.

Koszt rewitalizacji dawnego cmentarza w Kamieńcu, to kwota przeszło 150 tysięcy złotych - mówi Jarosław Dworzyński z Urzędu Gminy w Kołbaskowie. - Stare stele niemieckie i polskie groby zostały uporządkowane. Pojawiły się ścieżki, ławki, nowe ogrodzenie. Zmieniliśmy to miejsce, bo chcieliśmy uczcić pamięć dawnych mieszkańców Kamieńca, poza tym myślę, że to jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych. W przyszłości zamierzamy uporządkować takie miejsce pochówku w Pargowie.



W gminie Kołbaskowo istnieją już lapidaria w Moczyłach i w Siadle Górnym.