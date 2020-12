Boże Narodzenie anno 2020. Życzymy wszystkim... [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Spędzonych z najbliższymi, ciepłych i w atmosferze wzajemnego szacunku - krócej: zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia - życzymy wszystkim słuchaczom Radia Szczecin.

Z okazji zbliżającej się pierwszej gwiazdki nasz radiowy zespół przygotował specjalny, bożonarodzeniowy film z najserdeczniejszymi życzeniami.



- To spotkanie z tymi, z którymi nie mamy czasu porozmawiać w ciągu roku jest momentem magicznym, cudownym i wspaniałym, dla którego warto czekać na Święta Bożego Narodzenia - mówił red. Przemysław Szymańczyk.



- Największą radość, to co dla mnie jest najbardziej warte w Świętach - oprócz uniwersalnych wartości - jest obserwacja moich dzieci - dodał red. Jarosław Gowin.



- U mnie dominują względy kulinarne. Bez świątecznych, maślanych ciasteczek babci nie ma Świąt - zaznaczyła red. Paulina Sawicka.



- Życzę, byście byli dla siebie dobrzy, wyrozumiali, kochajcie się i bądźcie zdrowi - życzył red. Bartłomiej Czetowicz.



- I żeby już to wszystko minęło, żeby znów wszystko było normalnie - dodała red. Emilia Kujawa.



Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia!