Stargard ma budżet na przyszły rok

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Wśród najważniejszych nowych inwestycji jest m.in. uzbrojenie terenów w Parku Przemysłowym, modernizacja pływalni przy ul. Szczecińskiej i budowa parkingowca przy dworcu PKP.

Budowa parkingowca ma sprawić, że miasto stanie się lepsze komunikacyjne - mówi prezydent Stargardu Rafał Zając. - Równolegle do torów kolejowych i ulicy Barnima zostanie wybudowany duży parkingowiec na 300 samochodów osobowych, autobusów i busów. To inwestycja, która jest elementem dużego projektu, który ma działać w obydwie strony i z perspektywy dostępu do Szczecina i z perspektywy dostępu ze Szczecina.



Łącznie miasto zaplanowało wydatki na 373 miliony złotych. Dochody będą o 15 milionów złotych mniejsze. Jak zapewnia jednak prezydent Stargardu, deficyt nie jest groźny, bo zobowiązania miasta są obsługiwane na bieżąco.