Apel naukowców, lekarzy i polityków w Niemczech

Według wstępnych ustaleń agencji DPA, "twardy lockdown" ma zostać wprowadzony w nadchodzącą środę. Fot. pixabay.com / Michael_Luenen (CC0 domena publiczna)

W środę Instytut Roberta Kocha w Berlinie poinformował o prawie 25 tys. zakażonych w ciągu ostatniej doby i prawie 3 tys. ofiar śmiertelnych w Niemczech.

Naukowcy, lekarze i politycy apelują do obywateli o rygorystyczne przestrzeganie ograniczeń społecznych. Minister zdrowia Jens Spahn wyraził nadzieję, że w połowie przyszłego roku szczepionka będzie dostępna dla wszystkich obywateli.



Dziś Instytut Roberta Kocha w Berlinie poinformował o 962 zgonach na COVID-19 w ciągu ostatniej doby. Jest to rekordowa liczba od początku pandemii. Obecnie w Niemczech średnia liczba nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu siedmiu wynosi 196. Najgorzej jest w Saksonii, gdzie liczba ta przekroczyła 414.



Minister pracy Hubertus Heil wyraził nadzieję, że wchodząca na rynek szczepionka umożliwi normalne życie. Członek rządu przyznał, że aby wyhamować koronawirusa rząd musiał wprowadzić lockdown.



- Jest mi niezmiernie przykro z powodu wielkich ograniczeń dla gospodarki, ale naszym celem była ochrona systemu zdrowia. Mam nadzieję, że wraz ze szczepionką w drugiej połowie roku zbliżymy się do normalności i swobody i będziemy mogli się objąć - powiedział Heil.



Szef Instytutu Roberta Kocha w Berlinie powtórzył apel do obywateli, aby w czasie świąt ograniczyli podróże i odwiedziny.