Nieco inaczej w święta pracować będą szczecińskie punkty wykonujące testy na obecność koronawirusa.

25 i 26 grudnia nieczynny będzie ten w szpitalu na Pomorzanach. Punkt przy Unii Lubelskiej od czwartku do soboty działał będzie tylko od 11 do 13. Przy Energetyków - od 8 do 10 w czwartek i piątek, a punkt przy Struga od piątku do niedzieli pomiędzy 9 a 11.