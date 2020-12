Rok temu Afganistan, dziś rodzina. Święta w wojsku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Życzenia dla wszystkich słuchaczy Radia Szczecin i mundurowych na misjach zagranicznych przesyłają żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

Część z nich spędzi święta w jednostce, inni w zaciszu domowym z najbliższymi. Mundurowi podsumowali "rok covidowy", w którym byli aktywnie zaangażowani w pomoc w walce z koronawirusem. - To był pracowity czas a teraz pora na odpoczynek - mówią żołnierze.



Życzenia przesyła między innymi kapitan Jacek Bednarz z 12. Brygady Zmechanizowanej. - Święta spędzimy rodzinnie. Akurat nie jestem zaangażowany służbowo. Przewidywany jest urlop, także w gronie rodzinnym miło i bezpiecznie spędzimy święta - cieszy się kapitan Bednarz.



Plutonowy Adrian Kapłaniak w tym roku święta spędzi z najbliższymi. - W ubiegłym roku byłem na misji w Afganistanie i mogłem zobaczyć ich tylko przez kamerkę. Wiadomo, że dzieciaki tęskniły. Mam dwuletniego syna, będziemy świętować jego urodziny w styczniu, a rok temu nie było to możliwe - mówi plut. Adrian Kapłaniak.



Szeregowy Klaudia Wronka przyznaje, że jej hobby to śpiewanie. - Na święta kolędowałam w różnych miejscach, natomiast teraz nie mam tej możliwości. Ewentualnie online, ale myślę, że oddam się swojemu hobby w zacisznym miejscu z rodziną - dodaje.



Święta Bożego Narodzenia oznaczają również ostatnie chwile przed czasem pożegnań. Już w styczniu, około dwustu żołnierzy ze Szczecina i regionu wyleci na misję zagraniczną do Libanu.